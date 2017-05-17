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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Уфа (мол)
Оренбург (мол) - Уфа (мол): обзор матча 17 мая 2017
Оренбург (мол)
17.05.2017, среда, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
3 : 1
Завершен
Уфа (мол)
44'
А. Померко
80'
С. Митренко
90+1'
В. Калинин
82'
Р. Зарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Уфа (мол)
ГОЛ! 3:1!
В. Калинин
90'
+1
Замена
В. Калинин
️️️️
Д. Макаров
84'
82'
ГОЛ! 2:1!
Р. Зарипов
ГОЛ! 2:0!
С. Митренко
80'
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Козлов
77'
Замена
М. Грибанов
️️️️
М. Кукушкин
76'
Желтая карточка
Д. Козлов
73'
63'
Вторая желтая
Р. Хазиев
62'
Замена
А. Шитов
️️️️
И. Дивеев
Замена
С. Митренко
️️️️
Г. Габулов
62'
46'
Замена
Л. Мухаметшин
️️️️
В. Виденеев
46'
Замена
А. Надеев
️️️️
Т. Кутлусурин
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
44'
43'
Желтая карточка
Р. Хазиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Денис Макаров
ПВ
93
Михаил Кукушкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
13
Артем Егоров
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
72
Валентин Виденеев
ЦП
51
Марк Криворог
ЦП
91
Андрей Власов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
66
Тимур Кутлусурин
ЦФ
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Оренбург (мол)
98
Владислав Довгопол
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
19
Сергей Митренко
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
89
Станислав Иванов
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
Уфа (мол)
55
Даниил Лясов
ВР
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
94
Линар Мухаметшин
ЛВ
67
Артем Шитов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
99
Прилепин
69
Козлов
70
Хайбуллин
18
Криворучко
20
Померко
21
Кайков
8
Габулов
17
Рудаков
77
Макаров
93
Кукушкин
3-5-2
53
Ефимов
57
Хазиев
13
Егоров
78
Дивеев
63
Зарипов
51
Криворог
91
Власов
99
Емельянов
72
Виденеев
90
Журавлев
66
Кутлусурин
8
Габулов
19
Митренко
19
Митренко
8
Габулов
93
Кукушкин
81
Грибанов
81
Грибанов
93
Кукушкин
69
Козлов
19
Алтышев
19
Алтышев
69
Козлов
77
Макаров
99
Калинин
99
Калинин
77
Макаров
78
Дивеев
67
Шитов
67
Шитов
78
Дивеев
72
Виденеев
94
Мухаметшин
94
Мухаметшин
72
Виденеев
66
Кутлусурин
75
Надеев
75
Надеев
66
Кутлусурин
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Уфа (мол)
21
Павел Пикин
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
89
Станислав Иванов
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
Главный тренер
Олег Веретенников
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Остались в запасе
21
Павел Пикин
ЦЗ
98
Владислав Довгопол
ВР
89
Станислав Иванов
ЦП
80
Антон Антоненко
ЦП
Остались в запасе
81
Антон Ладыгин
ЦЗ
55
Даниил Лясов
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Альберт Лукманов
Статистика матча Оренбург (мол) - Уфа (мол)
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кисель
(Москва)
Стадион:
Газовик
Новости команд
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Оренбург (мол)
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