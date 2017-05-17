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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 17 мая 2017
Зенит
17.05.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
12'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Ю. Жирков
90'
88'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
А. Юсупов
87'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
75'
75'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Ш. Каборе
71'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Х. Гарсия
61'
57'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
А. Лунев
45'
+2
Травма
А. Лунев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Данни
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Краснодар
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
18
Жирков
4
Кришито
13
Нету
8
Смольников
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
10
Данни
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
14
Мартынович
2
Рамирес
77
Каборе
10
Перейра
18
Газинский
10
Мамаев
7
Классон
90
Смолов
99
Лунев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
99
Лунев
18
Жирков
6
Ломбертс
6
Ломбертс
18
Жирков
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
77
Каборе
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
77
Каборе
98
Петров
21
Лаборде
21
Лаборде
98
Петров
10
Перейра
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Налдо
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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