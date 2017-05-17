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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 17 мая 2017
Томь
17.05.2017, среда, 15:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
5'
Д. Бруно
80'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
80'
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Пас отдал
М. Родич
75'
Замена
М. Родич
️️️️
Д. Бруно
Желтая карточка
В. Чуперка
71'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
71'
Замена
А. Митерев
️️️️
А. Пульич
66'
60'
Замена
В. Зинков
️️️️
С. Мияилович
58'
Замена
А. Зуев
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
А. Попов
41'
35'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
Е. Баляйкин
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
Пас отдал
К. Паскуато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
2-5-1-2
1
Солосин
69
Карымов
66
Пульич
17
Пугин
98
Гвинейский
92
Чуперка
32
Баляйкин
65
Салахутдинов
18
Попов
7
Соболев
72
Голышев
4-1-2-3
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
4
Бато
33
Ятченко
44
Башкиров
22
Мияилович
11
Ткачев
9
Бруно
12
Корниленко
8
Паскуато
66
Пульич
84
Митерев
84
Митерев
66
Пульич
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
11
Ткачев
17
Зуев
17
Зуев
11
Ткачев
9
Бруно
23
Родич
23
Родич
9
Бруно
22
Мияилович
5
Зинков
5
Зинков
22
Мияилович
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Георгий Лория
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Томь - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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