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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 17 мая 2017
Анжи
17.05.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Ростов
79'
А. Прудников
61'
С. Азмун
64'
Д. Полоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
90'
+2
Желтая карточка
Д. Терентьев
Желтая карточка
Ф. Будковский
90'
+1
84'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:2!
А. Прудников
Пас отдал
А. Хубулов
79'
Замена
А. Прудников
️️️️
Г. Тетрашвили
73'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
П. Долгов
67'
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Ерохин
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Азмун
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
А. Хубулов
️️️️
Б. Хадарцев
59'
58'
Желтая карточка
Х. Байрамян
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Девич
46'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
39
Андрей Сорокин
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-2-2
1
Юрченко
5
Мусалов
97
Фибел
2
Жиров
18
Паршивлюк
3
Тетрашвили
99
Гулиев
10
Хадарцев
91
Яковлев
91
Долгов
28
Будковский
3-1-2-2-2
30
Медведев
55
Симич
44
Навас
30
Кудряшов
8
Гацкан
2
Калачев
16
Нобоа
21
Ерохин
19
Байрамян
32
Девич
11
Бухаров
91
Долгов
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
91
Долгов
10
Хадарцев
88
Хубулов
88
Хубулов
10
Хадарцев
3
Тетрашвили
89
Прудников
89
Прудников
3
Тетрашвили
19
Байрамян
43
Терентьев
43
Терентьев
19
Байрамян
11
Бухаров
7
Полоз
7
Полоз
11
Бухаров
32
Девич
20
Азмун
20
Азмун
32
Девич
Остались в запасе
Анжи
Ростов
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Остались в запасе
39
Андрей Сорокин
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Анжи - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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