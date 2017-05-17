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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 17 мая 2017
Зенит (мол)
17.05.2017, среда, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
90+1'
Е. Денисов
7'
И. Игнатьев
56'
А. Григорян
78'
Д. Уткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 1:3!
Е. Денисов
90'
+1
Замена
К. Алоян
️️️️
Н. Каккоев
89'
87'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Д. Уткин
85'
Замена
К. Самаренкин
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
Н. Колдунов
82'
81'
Замена
А. Сергеев
️️️️
А. Голубев
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Кириллов
79'
78'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уткин
72'
Желтая карточка
А. Голубев
Замена
В. Горулев
️️️️
Р. Казаков
65'
Замена
Д. Культинов
️️️️
А. Некрасов
58'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Григорян
46'
Желтая карточка
И. Игнатьев
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Бутенко
Замена
Н. Колдунов
️️️️
К. Макеев
42'
40'
Замена
А. Текучев
️️️️
А. Черников
30'
Желтая карточка
А. Бутенко
Пенальти не реализован!
А. Еловских
25'
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит (мол)
13
Нодари Каличава
ВР
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
92
Даниил Культинов
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Сергей Ещенко
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
44
Константин Самаренкин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
3-1-3-1-2
88
Рудаков
3
Круговой
78
Плотников
4
Пенчиков
22
Каккоев
61
Кириллов
6
Казаков
38
Мусаев
10
Макеев
78
Некрасов
82
Еловских
4-1-2-3
39
Сафонов
23
Бочко
3
Мартынов
4
Бородин
24
Ивашин
53
Черников
47
Уткин
50
Голубев
93
Сулейманов
18
Игнатьев
13
Бутенко
22
Каккоев
27
Алоян
27
Алоян
22
Каккоев
61
Кириллов
91
Денисов
91
Денисов
61
Кириллов
6
Казаков
8
Горулев
8
Горулев
6
Казаков
78
Некрасов
92
Культинов
92
Культинов
78
Некрасов
10
Макеев
10
Колдунов
10
Колдунов
10
Макеев
13
Бутенко
70
Григорян
70
Григорян
13
Бутенко
50
Голубев
10
Сергеев
10
Сергеев
50
Голубев
93
Сулейманов
44
Самаренкин
44
Самаренкин
93
Сулейманов
53
Черников
21
Текучев
21
Текучев
53
Черников
47
Уткин
13
Иванов
13
Иванов
47
Уткин
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
13
Нодари Каличава
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Нодари Каличава
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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