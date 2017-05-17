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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 мая 2017
Шеффилд Уэнсдэй
17.05.2017, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Хаддерсфилд Таун
51'
С. Флетчер
73'
Т. Лис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Пудил
108'
105'
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
Р. ван Ла Парра
Желтая карточка
Б. Беннэн
86'
73'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Лис
72'
Замена
К. Куанер
️️️️
Э. Качунга
63'
Желтая карточка
М. Хефеле
Замена
Д. Роудс
️️️️
С. Флетчер
61'
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
51'
44'
Желтая карточка
Д. Хогг
Желтая карточка
С. Хатчинсон
24'
Замена
А. Рич
️️️️
Р. Уоллес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
36
Пудил
5
Хатчинсон
4
Ловенс
20
Ли
32
Хант
10
Беннэн
23
Уоллес
26
Флетчер
45
Форестьери
4-3-2-1
12
Уорд
2
Смит
44
Хефеле
26
Шиндлер
15
Лев
6
Хогг
3
ван Ла Парра
13
Муй
10
Качунга
37
Браун
21
Уэллс
23
Уоллес
3
Рич
3
Рич
23
Уоллес
36
Пудил
9
Нухиу
9
Нухиу
36
Пудил
26
Флетчер
29
Роудс
29
Роудс
26
Флетчер
3
ван Ла Парра
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
3
ван Ла Парра
10
Качунга
23
Куанер
23
Куанер
10
Качунга
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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