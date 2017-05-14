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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 14 мая 2017
Хаддерсфилд Таун
14.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Желтая карточка
А. Рич
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
К. Лев
90'
Замена
️️️️
Н. Уэллс
90'
Замена
К. Куанер
️️️️
Э. Качунга
78'
74'
Желтая карточка
Д. Джонс
73'
Замена
С. Уиннелл
️️️️
Ф. Форестьери
69'
Замена
Д. Роудс
️️️️
С. Флетчер
63'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Уоллес
61'
Желтая карточка
Д. Хант
34'
Желтая карточка
Р. Уоллес
Желтая карточка
Т. Смит
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Адам Рич
ЛП
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Хаддерсфилд Таун
41
Люк Коддингтон
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
4-3-2-1
1
Коулмэн
26
Шиндлер
44
Хефеле
15
Лев
2
Смит
3
ван Ла Парра
13
Муй
6
Хогг
37
Браун
10
Качунга
21
Уэллс
4-1-3-2
27
Вествуд
32
Хант
12
Лис
4
Ловенс
36
Пудил
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
3
Рич
26
Флетчер
45
Форестьери
15
Лев
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
15
Лев
10
Качунга
23
Куанер
23
Куанер
10
Качунга
23
Уоллес
3
Джонс
3
Джонс
23
Уоллес
26
Флетчер
29
Роудс
29
Роудс
26
Флетчер
45
Форестьери
11
Уиннелл
11
Уиннелл
45
Форестьери
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
41
Люк Коддингтон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
41
Люк Коддингтон
ВР
5
Марк Хадсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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