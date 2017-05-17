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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Уфа
Оренбург - Уфа: обзор матча 17 мая 2017
Оренбург
17.05.2017, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
90'
В. Афонин
90+3'
А. Сухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Уфа
Замена
Д. Андреев
️️️️
М. Дуриш
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Сухов
ГОЛ! 1:0!
В. Афонин
90'
89'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Воробьев
86'
81'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Стоцкий
77'
Замена
В. Зубарев
️️️️
К. Фатай
Замена
А. Саная
️️️️
П. Нехайчик
68'
Желтая карточка
А. Малых
67'
39'
Желтая карточка
И. Пауревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Оренбург
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-3-3-1
9
Руденко
58
Ойеволе
3
Сиваков
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
33
Нехайчик
21
Драгун
84
Воробьев
57
Дуриш
3-3-1-2
88
Шелия
4
Никитин
34
Тумасян
3
Аликин
33
Сухов
29
Пауревич
5
Йокич
87
Безденежных
7
Фатай
44
Игбун
57
Дуриш
15
Андреев
15
Андреев
57
Дуриш
84
Воробьев
14
Коронов
14
Коронов
84
Воробьев
33
Нехайчик
32
Саная
32
Саная
33
Нехайчик
89
Стоцкий
57
Кротов
57
Кротов
89
Стоцкий
7
Фатай
60
Зубарев
60
Зубарев
7
Фатай
Остались в запасе
Оренбург
Уфа
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
30
Александр Гутор
ВР
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Оренбург - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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