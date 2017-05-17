Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Амкар-Пермь
Арсенал - Амкар-Пермь: обзор матча 17 мая 2017
Арсенал
17.05.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Г. Григалава
89'
77'
Желтая карточка
М. Костюков
76'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
П. Комолов
73'
Желтая карточка
А. Милькович
Замена
Ф. Расич
️️️️
И. Шевченко
69'
63'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Гасилин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
19
Федерико Расич
ЦФ
Амкар-Пермь
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Костюков
ПВ
70
Антон Гооге
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
88
Григалава
6
Беляев
31
Сунзу
14
Хагуш
77
Александров
55
Бурчану
78
Максимов
7
Думбия
23
Горбатенко
99
Шевченко
4-3-1-2
1
Хомич
11
Занев
3
Зайцев
6
Конде
30
Идову
2
Милькович
32
Йовичич
5
Гол
20
Комолов
10
Бодул
19
Гасилин
99
Шевченко
19
Расич
19
Расич
99
Шевченко
19
Гасилин
77
Костюков
77
Костюков
19
Гасилин
20
Комолов
11
Прокофьев
11
Прокофьев
20
Комолов
Остались в запасе
Арсенал
Амкар-Пермь
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
70
Антон Гооге
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
70
Антон Гооге
ЦФ
98
Александр Будаков
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Арсенал - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Арсенал
Амкар-Пермь
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+