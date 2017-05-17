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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - ЦСКА
Рубин - ЦСКА: обзор матча 17 мая 2017
Рубин
17.05.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
72'
Витиньо
90+3'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - ЦСКА
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
Витиньо
90'
Замена
З. Тошич
️️️️
Ф. Чалов
Замена
И. Ахметов
️️️️
Я. М'Вила
87'
72'
ГОЛ! 0:1!
Витиньо
71'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
Р. Рочина
64'
57'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Березуцкий
Замена
А. Сонг
️️️️
О. Кузьмин
55'
Красная карточка
М. Цакташ
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПАЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
ЦСКА
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Рыжиков
20
Санчес
3
Самбрано
88
Камболов
6
М'Вила
23
Кузьмин
10
Цакташ
31
Ткачук
16
Рочина
99
Канунников
9
Жонатас
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
5
Васин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
19
Вернблум
42
Щенников
10
Натхо
10
Головин
11
Витиньо
63
Чалов
16
Рочина
21
Махатадзе
21
Махатадзе
16
Рочина
23
Кузьмин
8
Сонг
8
Сонг
23
Кузьмин
6
М'Вила
97
Ахметов
97
Ахметов
6
М'Вила
24
Березуцкий
66
Дзагоев
66
Дзагоев
24
Березуцкий
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
63
Чалов
18
Тошич
18
Тошич
63
Чалов
Остались в запасе
Рубин
ЦСКА
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Рубин - ЦСКА
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Дмитрий Колосков
Резервный судья:
Евгений Турбин
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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