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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 мая 2017
Саутгемптон
17.05.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Уорд-Проус
77'
75'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
69'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
Замена
Ж. Пье
️️️️
С. Соареш
69'
64'
Замена
М. Кэррик
️️️️
А. Туанзебе
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Габбиадини
63'
51'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Желтая карточка
С. Соареш
37'
Желтая карточка
О. Ромеу
10'
Пенальти не реализован!
М. Габбиадини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
4-3-1-2
17
Форстер
23
Таргетт
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
27
Редмонд
11
Габбиадини
3-2-2-1-2
44
Ромеро
4
Джонс
6
Смоллинг
3
Байи
36
Дармиан
4
Туанзебе
25
Феллайни
22
Мхитарян
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
30
Уорд-Проус
17
Буфал
17
Буфал
30
Уорд-Проус
21
Соареш
26
Пье
26
Пье
21
Соареш
11
Габбиадини
16
Родригес
16
Родригес
11
Габбиадини
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
4
Туанзебе
16
Кэррик
16
Кэррик
4
Туанзебе
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
8
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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