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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ахмат
Спартак - Ахмат: обзор матча 17 мая 2017
Спартак
17.05.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
15'
Д. Глушаков
19'
Д. Глушаков
74'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ахмат
89'
Замена
Б. Бериша
️️️️
О. Иванов
83'
Замена
М. Митришев
️️️️
И. Лебеденко
76'
Замена
О. Роши
️️️️
Родолфо
Желтая карточка
К. Промес
74'
ГОЛ! 3:0!
К. Промес
Пас отдал
Джано
74'
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Глушаков
69'
Замена
Л. Адриано
️️️️
З. Луиш
64'
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
62'
45'
Желтая карточка
Ф. Пирис
Желтая карточка
И. Попов
22'
ГОЛ! 2:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
З. Луиш
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛАЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
АП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
2-2-3-2-1
32
Ребров
16
Боккетти
35
Таски
23
Комбаров
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
71
Попов
29
Зе Луиш
3-3-1-1-2
1
Городов
2
Родолфо
13
Семенов
5
Мохаммади
40
Уциев
22
Пирис
4
Анхель
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
11
Мбенг
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
88
Глушаков
19
Самедов
19
Самедов
88
Глушаков
29
Зе Луиш
4
Адриано
4
Адриано
29
Зе Луиш
19
Иванов
7
Бериша
7
Бериша
19
Иванов
2
Родолфо
21
Роши
21
Роши
2
Родолфо
10
Лебеденко
95
Митришев
95
Митришев
10
Лебеденко
Остались в запасе
Спартак
Ахмат
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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