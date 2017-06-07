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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Сирия
Япония - Сирия: обзор матча 07 июня 2017
Япония
07.06.2017, среда, 13:25
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Япония - Сирия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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