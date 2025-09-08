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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сирия - Кувейт
Сирия - Кувейт: обзор матча 08 сентября 2025
Сирия
08.09.2025, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Кувейт
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Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
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2015.10.16 20:59
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Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные,
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
4 : 1
05.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные,
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
4 : 1
05.06.2026
Сирия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Марокко
1 : 0
11.12.2025
Сирия
Кубок арабских наций, 3 тур
Сирия
0 : 0
07.12.2025
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные,
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
Кувейт
1 : 3
06.12.2025
Иордания
Кубок арабских наций, 1 тур
Египет
1 : 1
02.12.2025
Кувейт
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