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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Риека - ТНС
Риека - ТНС: обзор матча 11 июля 2017
Риека
11.07.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
ТНС
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Матчи команд
Риека
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Риека
- : -
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
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