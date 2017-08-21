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    Расписание матчей 21-08-2017

    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 21 тур
    21 августа, понедельник
    01:00
    Коритиба
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    21 августа, понедельник
    01:00
    Палмейрас
    0:2
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    21 августа, понедельник
    01:00
    Нью-Йорк Сити
    2:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    21 августа, понедельник
    04:30
    Сиэтл
    2:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 6 тур
    21 августа, понедельник
    20:00
    Нордшелланд
    1:0
    Хельсингор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 7 тур
    21 августа, понедельник
    20:00
    Ахмат
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 20 тур
    21 августа, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    0:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 1 тур
    21 августа, понедельник
    21:00
    Луго
    0:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 1 тур
    21 августа, понедельник
    21:15
    Леванте
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    21 августа, понедельник
    23:00
    Малага
    0:1
    Эйбар
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 1 тур
    21 августа, понедельник
    21:30
    Атромитос
    1:1
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 2 тур
    21 августа, понедельник
    21:45
    Коньяспор
    3:0
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 3 тур
    21 августа, понедельник
    22:00
    Фейренсе
    2:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 2 тур
    21 августа, понедельник
    22:00
    Манчестер Сити
    1:1
    Эвертон
    Матч завершен
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