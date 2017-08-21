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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 21 августа 2017
Манчестер Сити
21.08.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
82'
Р. Стерлинг
35'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
90'
Замена
М. Бешич
️️️️
У. Руни
88'
Вторая желтая
М. Шнейдерлен
84'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:1!
Р. Стерлинг
82'
Желтая карточка
В. Компани
78'
Замена
Б. Силва
️️️️
Л. Сане
69'
Замена
Данило
️️️️
Д. Стоунз
65'
61'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Э. Уилльямс
61'
Замена
Д. Классен
️️️️
Т. Дэвис
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Г. Жезус
46'
Вторая желтая
К. Уокер
44'
Желтая карточка
К. Уокер
42'
35'
ГОЛ! 0:1!
У. Руни
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
24'
Желтая карточка
Т. Дэвис
7'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Дэви Классен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
9
Жезус
3-4-1-2
1
Пикфорд
5
Уилльямс
19
Ягиелка
5
Кин
27
Холгейт
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
3
Бэйнс
22
Дэвис
32
Руни
9
Калверт-Льюин
6
Стоунз
13
Данило
13
Данило
6
Стоунз
10
Сане
20
Силва
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
19
Стерлинг
19
Стерлинг
9
Жезус
22
Дэвис
18
Классен
18
Классен
22
Дэвис
32
Руни
17
Бешич
17
Бешич
32
Руни
5
Уилльямс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
5
Уилльямс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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