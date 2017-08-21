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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 21 августа 2017
Леванте
21.08.2017, понедельник, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
88'
Х. Луис Моралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
89'
Замена
Д. Поведа
️️️️
М. Тригерос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Луис Моралес
88'
87'
Желтая карточка
А. Рукавина
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Х. Кампанья
85'
80'
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
К. Бакка
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Алегрия
77'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Э. Барди
70'
63'
Желтая карточка
В. Руис
62'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Н. Сансоне
37'
Желтая карточка
М. Тригерос
Желтая карточка
Ж. Лерма
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
25
Тоньо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
12
Верса
ЦП
11
Иви
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
33
Чука
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
3-2-2-2
1
Фернандес
2
Лопес
21
Поштиго
5
Чема
8
Лерма
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
15
Алегрия
4-1-1-2-2
1
Андрес
2
Рукавина
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
8
Форнальс
11
Сансоне
19
Унал
70
Бакка
10
Барди
8
Дукур
8
Дукур
10
Барди
15
Алегрия
19
Лопес
19
Лопес
15
Алегрия
20
Кампанья
9
Боатенг
9
Боатенг
20
Кампанья
11
Сансоне
29
Суарес
29
Суарес
11
Сансоне
70
Бакка
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
70
Бакка
14
Тригерос
9
Поведа
9
Поведа
14
Тригерос
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Верса
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
33
Чука
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Верса
ЦП
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
33
Чука
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леванте - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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