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    Расписание матчей 08-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 9 тур
    8 сентября, пятница
    10:30
    Амкар (мол)
    2:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    17:00
    Спартак М (мол)
    4:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница
    15:00
    Велес
    2:2
    Муром
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    16:00
    Знамя Труда
    0:1
    Псков-747
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:00
    Олимп-Долгопрудный
    0:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:00
    Спартак К
    2:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:00
    Торпедо Вл
    4:1
    Коломна
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:30
    Луки-Энергия
    1:2
    Чертаново
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    19:00
    Казанка
    4:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница
    16:00
    Крылья Советов-2
    0:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    16:00
    Носта
    1:0
    Урал-2
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    17:00
    Волга
    0:0
    Челябинск
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    17:00
    Зенит-Ижевск
    0:2
    Мордовия
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    17:00
    Нефтехимик
    4:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:30
    КАМАЗ
    2:1
    Оренбург-2
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница
    16:00
    СКА
    3:0
    Ангушт
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:00
    Армавир
    2:0
    Академия им. Понедельника
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    18:00
    Черноморец
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    19:00
    Афипс
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 9 тур
    8 сентября, пятница
    17:30
    Амкар-Пермь
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница
    18:00
    Динамо Бр
    2:0
    Химик-Арсенал
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    19:00
    Зоркий
    2:1
    Калуга
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    19:00
    Сатурн
    1:1
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    19:00
    Торпедо
    9:0
    Зенит
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    8 сентября, пятница
    19:00
    Хорсенс
    2:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    21:15
    Хобро
    3:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 21 тур
    8 сентября, пятница
    19:00
    Гомель
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 5 тур
    8 сентября, пятница
    20:00
    Лилль
    0:0
    Бордо
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    21:45
    Метц
    1:5
    ПСЖ
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 5 тур
    8 сентября, пятница
    21:00
    Фейренсе
    2:3
    Спортинг
    Матч завершен
    8 сентября, пятница
    23:00
    Бенфика
    2:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 3 тур
    8 сентября, пятница
    21:30
    Гамбург
    0:2
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 6 тур
    8 сентября, пятница
    21:30
    Андерлехт
    3:2
    Локерен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 5 тур
    8 сентября, пятница
    21:45
    Гамильтон Академикал
    1:4
    Селтик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 6 тур
    8 сентября, пятница
    21:45
    Дерби Каунти
    5:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 4 тур
    8 сентября, пятница
    22:00
    Кадис
    2:0
    Химнастик
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 3 тур
    8 сентября, пятница
    22:00
    Леганес
    1:2
    Хетафе
    Матч завершен
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