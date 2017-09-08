август 2017
сентябрь 2017
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 9 тур
8 сентября, пятница
10:30
Матч завершен
8 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 8 тур
8 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
8 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018), 8 тур
8 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 8 тур
8 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 9 тур
8 сентября, пятница
17:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 8 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 8 тур
8 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
8 сентября, пятница
21:15
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2017, 21 тур
Франция. Лига 1 (2017/2018), 5 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 5 тур
Германия. Бундеслига (2017/2018), 3 тур
8 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 6 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 5 тур
8 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 6 тур
8 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 4 тур
Испания. Примера (2017/2018), 3 тур