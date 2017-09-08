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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - ПСЖ
Метц - ПСЖ: обзор матча 08 сентября 2017
Метц
08.09.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 5
Завершен
ПСЖ
37'
Э. Ривьер
31'
Э. Кавани
59'
К. Мбаппе
69'
Неймар
75'
Э. Кавани
87'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - ПСЖ
87'
ГОЛ! 1:5!
Л. Моура
75'
ГОЛ! 1:4!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
69'
ГОЛ! 1:3!
Неймар
Пас отдал
А. Рабьо
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Красная карточка
Б. Ассу-Экотто
56'
41'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
Э. Ривьер
Пас отдал
М. Доссеви
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Крис Филлипс
ЦЗ
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
88
Кафу
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Ян Жуффре
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-2-3-2
1
Кавашима
6
Филлипс
32
Ассу-Экотто
4
Бишевац
19
Ниахате
20
Баллиу
24
Коад
14
Доссеви
88
Кафу
26
Ру
97
Ривьер
4-2-2-2
23
Ареоля
12
Менье
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Бершиче
8
Мотта
12
Рабьо
7
Дракслер
10
Неймар
10
Кавани
10
Мбаппе
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
11
Опа Нгетт
ЛВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
1
Томас Дидийон
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
11
Опа Нгетт
ЛВ
14
Матье Удоль
ЛЗ
1
Томас Дидийон
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
21
Жеронимо Поблет
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Бенуа Тавено
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Метц - ПСЖ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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