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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - РБ Лейпциг
Гамбург - РБ Лейпциг: обзор матча 08 сентября 2017
Гамбург
08.09.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
67'
Н. Кейта
75'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Уолес
87'
78'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Ж. Огустен
75'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Кампль
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Экдаль
74'
Замена
Г. Сакаи
️️️️
Р. ван Дронгелен
71'
69'
Замена
К. Кампль
️️️️
Брума
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Забитцер
60'
Желтая карточка
Н. Кейта
59'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Бернардо
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Костич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-2-1
26
Матениа
21
Юнг
55
ван Дронгелен
2
Дикмайер
14
Пападопулос
15
Уолес
90
Холтби
8
Экдаль
18
Костич
28
Хан
17
Вуд
4-3-1-2
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
2
Упамекано
23
Хальстенберг
20
Забитцер
8
Кейта
6
Демме
77
Брума
97
Огустен
11
Вернер
55
ван Дронгелен
2
Сакаи
2
Сакаи
55
ван Дронгелен
8
Экдаль
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Экдаль
18
Костич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Костич
13
Бернардо
16
Клостерманн
16
Клостерманн
13
Бернардо
77
Брума
44
Кампль
44
Кампль
77
Брума
97
Огустен
15
Поульсен
15
Поульсен
97
Огустен
Остались в запасе
Гамбург
РБ Лейпциг
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Гамбург - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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