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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Химик-Арсенал
Динамо Бр - Химик-Арсенал: обзор матча 08 сентября 2017
Динамо Бр
08.09.2017, пятница, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур
2 : 0
Завершен
Химик-Арсенал
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Статистика матча Динамо Бр - Химик-Арсенал
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0
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Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
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3 : 1
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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0 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
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Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
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Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Информация о матче
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Динамо Бр
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