сентябрь 2017
октябрь 2017
США. МЛС 2017
8 октября, воскресенье
00:01
Матч завершен
8 октября, воскресенье
03:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2016/2017), 9 тур
8 октября, воскресенье
01:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 8 тур
8 октября, воскресенье
17:00
Матч завершен
8 октября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 12 тур
8 октября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа F
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 10 тур, группа C
8 октября, воскресенье
21:45
Матч завершен
8 октября, воскресенье
21:45
Матч завершен
8 октября, воскресенье
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 5 тур, группа E