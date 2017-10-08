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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Азербайджан
Германия - Азербайджан: обзор матча 08 октября 2017
Германия
08.10.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 10 тур
5 : 1
Завершен
Азербайджан
9'
Л. Горецка
54'
С. Вагнер
64'
А. Рюдигер
66'
Л. Горецка
81'
Э. Джан
34'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Азербайджан
ГОЛ! 5:1!
Э. Джан
Пас отдал
М. Гинтер
81'
ГОЛ! 4:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Сане
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
Й. Киммих
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Ю. Брандт
54'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Алмейда
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Шейдаев
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
12
Бернд Лено
ВР
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
Азербайджан
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
2-2-1-3-2
12
Лено
15
Зюле
2
Мустафи
6
Киммих
23
Джан
8
Горецка
13
Штиндль
14
Брандт
19
Сане
9
Вагнер
13
Мюллер
2-1-4-1
23
Агаев
0
Абышов
15
Гусейнов
2
Гараев
19
Амиргулиев
22
Исмаилов
18
Мирзабеков
20
Алмейда
11
Шейдаев
Остались в запасе
Германия
Азербайджан
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Айхан Аббасов
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
15
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
12
Анар Назиров
ВР
0
Павел Пашаев
ЦЗ
17
Урфан Аббасов
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
11
Руслан Гурбанов
ЦП
19
Намик Алескеров
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Айхан Аббасов
Статистика матча Германия - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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