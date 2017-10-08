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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Мальта
Словакия - Мальта: обзор матча 08 октября 2017
Словакия
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 10 тур
3 : 0
Завершен
Мальта
33'
А. Немец
62'
А. Немец
69'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Мальта
83'
Желтая карточка
Д. Зерафа
82'
Желтая карточка
А. Шембри
Желтая карточка
Т. Губочан
82'
Желтая карточка
О. Дуда
79'
ГОЛ! 3:0!
О. Дуда
Пас отдал
А. Русняк
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Немец
Пас отдал
М. Шкриньяр
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Немец
Пас отдал
М. Гамшик
33'
30'
Желтая карточка
П. Фенеч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
20
Люк Гамбин
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
20
Клайд Борг
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
4-4-1-1
1
Дубравка
14
Шкриньяр
3
Шкртел
15
Губочан
2
Пекарик
7
Вайсс
22
Лоботка
17
Гамшик
10
Русняк
8
Дуда
11
Немец
4-2-2
1
Хогг
17
Камильери
5
Агиус
4
Борг
17
Зерафа
20
Гамбин
4
Фенеч
19
Эффйонг
13
Шембри
Остались в запасе
Словакия
Мальта
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
20
Клайд Борг
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
0
Мартин Полачек
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
18
Эрик Сабо
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
2
Сэм Магри
ЦЗ
20
Клайд Борг
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Словакия - Мальта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
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