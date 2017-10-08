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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Армения
Казахстан - Армения: обзор матча 08 октября 2017
Казахстан
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
1 : 1
Завершен
Армения
62'
Б. Турисбек
26'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Армения
ГОЛ! 1:1!
Б. Турисбек
62'
Желтая карточка
М. Байжанов
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Пиццелли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
1
Давид Лория
ВР
6
Елдос Ахметов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
15
Максат Байжанов
ЦП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
14
Азат Нургалиев
ЦП
14
Роман Муртазаев
ЦП
23
Юрий Логвиненко
ЦП
8
Бауржан Турисбек
ЦФ
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
22
Гор Малакян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
1-5-1-1
1
Лория
6
Ахметов
23
Тунгышбаев
14
Нургалиев
14
Муртазаев
23
Логвиненко
15
Байжанов
8
Тагыберген
8
Турисбек
2-3-1
12
Бегларян
3
Дагбашян
3
Ароян
18
Мхитарян
19
Амбарцумян
8
Пиццелли
22
Адамян
Остались в запасе
Казахстан
Армения
1
Стас Покатилов
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
12
Григор Меликсетян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
22
Гор Малакян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
1
Стас Покатилов
ВР
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
20
Сергей Хижниченко
ЦФ
Остались в запасе
12
Григор Меликсетян
ВР
22
Гор Манукян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
22
Гор Малакян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
22
Эдгар Манучарян
ЦФ
8
Гегам Кадымян
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Казахстан - Армения
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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