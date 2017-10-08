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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткепс
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 08 октября 2017
Нью-Йорк Ред Буллз
08.10.2017, воскресенье, 00:01
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
33'
Д. Ройер
58'
Ш. Райт-Филлипс
72'
Ф. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
К. Лоуренс
84'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Мартинс
Пас отдал
С. Клестан
72'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райт-Филлипс
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ройер
Пас отдал
С. Клестан
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
27
Шон Дэвис
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Аарон Маунд
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
6
Тони Тчани
ЦП
6
Али Газаль
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Нью-Йорк Ред Буллз
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
20
Брек Ши
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
2-5
31
Роблес
92
Лоуренс
5
Лэйд
16
Клестан
27
Дэвис
98
Райт-Филлипс
77
Ройер
8
Мартинс
3-2-2
1
Устед
26
Паркер
21
Маунд
2
Харви
6
Тчани
6
Газаль
19
Уртадо
12
Монтеро
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткепс
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
20
Брек Ши
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
ЦФ
Остались в запасе
20
Брек Ши
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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