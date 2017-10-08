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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Румыния
Дания - Румыния: обзор матча 08 октября 2017
Дания
08.10.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 10 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
59'
К. Эриксен (П)
88'
Ч. Деяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Румыния
88'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Деяк
Желтая карточка
С. Кьер
72'
63'
Вторая желтая
К. Ганя
61'
Желтая карточка
Н. Станчу
59'
Желтая карточка
К. Ганя
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Эриксен
59'
54'
Желтая карточка
Ч. Тэтэрушану
50'
Желтая карточка
К. Будеску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пионе Систо
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
23
Александру Балутэ
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
0
Константин Будеску
АП
14
Флорин Андоне
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Майк Йенсен
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Дурмиси
14
Дальсгаард
8
Делэни
23
Систо
7
Квист
10
Эриксен
11
Бендтнер
20
Поульсен
2-4-1-2
12
Тэтэрушану
21
Григоре
21
Кирикеш
17
Деяк
23
Балутэ
5
Хобан
10
Станчу
0
Будеску
11
Ганя
14
Андоне
Остались в запасе
Дания
Румыния
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Майк Йенсен
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
0
Майк Йенсен
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Козмин Моци
ЦЗ
20
Сержу Ханка
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
0
Александру Ионице
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Дания - Румыния
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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