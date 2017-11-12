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    Расписание матчей 12-11-2017

    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 34 тур
    12 ноября, воскресенье
    00:01
    Коринтианс
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    2:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:1
    Витория
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    2:0
    Фламенго
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    23:00
    Баия
    2:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2017/2018), 23 тур
    12 ноября, воскресенье
    08:00
    Луч
    3:1
    Шинник
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:0
    Тамбов
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    13:00
    Пари НН
    2:1
    Волгарь
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Авангард
    3:3
    Томь
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    2:0
    Химки
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Ротор
    1:2
    Тюмень
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    15:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:1
    Сочи
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    16:00
    Балтика
    6:0
    Спартак-2
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    1:2
    Оренбург
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    18:00
    Факел
    0:1
    Сибирь
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 14 тур
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Гранада
    1:2
    Севилья
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    18:00
    Химнастик
    1:2
    Реал Ов
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    20:00
    Луго
    0:1
    Нумансия
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:30
    Спортинг
    1:1
    Вальядолид
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 17 тур
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    2:1
    Ротор (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Ангушт
    1:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Машук-КМВ
    0:1
    Армавир
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    СКА
    4:1
    Динамо
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    14:00
    Алания
    0:1
    Легион
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    15:00
    Дружба
    1:0
    Академия им. Понедельника
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    15:00
    Спартак-Нальчик
    0:0
    Чайка
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    1:3
    Афипс
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа E
    12 ноября, воскресенье
    17:30
    Конго
    1:1
    Уганда
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    18:30
    Гана
    1:1
    Египет
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), ответный матч
    12 ноября, воскресенье
    20:00
    Швейцария
    0:0
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    12 ноября, воскресенье
    22:45
    Греция
    0:0
    Хорватия
    Матч завершен
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