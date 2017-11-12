октябрь 2017
ноябрь 2017
Бразилия. Серия А 2017, 34 тур
12 ноября, воскресенье
00:01
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
23:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2017/2018), 23 тур
12 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 14 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 17 тур
12 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018), 19 тур
12 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
12 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 6 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), ответный матч