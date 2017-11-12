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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Cибирь
Факел - Cибирь: обзор матча 12 ноября 2017
Факел
12.11.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
82'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Cибирь
Замена
А. Верулидзе
️️️️
А. Арустамян
87'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Мичуренков
86'
84'
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Галыш
83'
Желтая карточка
В. Галыш
82'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
81'
Желтая карточка
А. Аравин
Желтая карточка
А. Мануковский
71'
69'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дегтярев
Замена
С. Масимов
️️️️
Н. Чхапелия
64'
46'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Цховребов
46'
Замена
А. Полюткин
️️️️
Р. Беляев
38'
Желтая карточка
А. Макаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Александр Верулидзе
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-3-3
16
Федоров
28
Семенов
29
Хайманов
55
Осипенко
27
Молодцов
7
Чхапелия
70
Арустамян
8
Мануковский
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
7
Сердюк
3-2-2-1-2
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
28
Магаль
2
Аравин
37
Чеботару
8
Макаренко
88
Галыш
11
Дегтярев
7
Беляев
7
Чхапелия
11
Масимов
11
Масимов
7
Чхапелия
70
Арустамян
17
Верулидзе
17
Верулидзе
70
Арустамян
19
Мичуренков
13
Алхазов
13
Алхазов
19
Мичуренков
11
Дегтярев
99
Азаров
99
Азаров
11
Дегтярев
7
Беляев
20
Полюткин
20
Полюткин
7
Беляев
15
Цховребов
5
Гладышев
5
Гладышев
15
Цховребов
88
Галыш
99
Житнев
99
Житнев
88
Галыш
Остались в запасе
Факел
Cибирь
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Факел - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Центральный
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