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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Оренбург
Зенит-2 - Оренбург: обзор матча 12 ноября 2017
Зенит-2
12.11.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
10'
Д. Богаев
24'
Д. Ефремов
62'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Оренбург
90'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Попович
Замена
В. Горулев
️️️️
К. Капленко
86'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Д. Пенчиков
78'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Д. Плетнев
71'
Замена
А. Некрасов
️️️️
А. Панюков
68'
66'
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Дуриш
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Попович
Желтая карточка
Д. Пенчиков
35'
Желтая карточка
А. Панюков
31'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ефремов
ГОЛ! 1:0!
Д. Богаев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-4-1-2
23
Бабурин
3
Бугриев
58
Зуев
4
Пенчиков
55
Капленко
11
Камышев
88
Богаев
37
Сиротов
10
Плетнев
11
Панюков
39
Запрягаев
4-3-2-1
39
Фролов
12
Малых
3
Удалый
58
Ойеволе
2
Бегич
8
Чиркин
22
Попович
84
Воробьев
18
Попов
22
Ефремов
57
Дуриш
10
Плетнев
7
Андреев
7
Андреев
10
Плетнев
55
Капленко
8
Горулев
8
Горулев
55
Капленко
11
Панюков
78
Некрасов
78
Некрасов
11
Панюков
4
Пенчиков
88
Лесовой
88
Лесовой
4
Пенчиков
22
Попович
10
Парняков
10
Парняков
22
Попович
57
Дуриш
90
Делькин
90
Делькин
57
Дуриш
Остались в запасе
Зенит-2
Оренбург
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Зенит-2 - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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