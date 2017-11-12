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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Тюмень
Ротор - Тюмень: обзор матча 12 ноября 2017
Ротор
12.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
15'
И. Столбовой
37'
И. Чудин
85'
Д. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Тюмень
Желтая карточка
М. Вотинов
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Лешонок
Желтая карточка
О. Николаев
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Карпов
81'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Чуканов
79'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Н. Саламатов
Замена
В. Сысуев
️️️️
А. Сидоричев
70'
Замена
О. Николаев
️️️️
Р. Концедалов
64'
62'
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Богатырев
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Султонов
60'
Замена
М. Бирюков
️️️️
И. Столбовой
54'
46'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ставпец
37'
ГОЛ! 1:1!
И. Чудин
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
15'
Желтая карточка
А. Киреев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Владимир Маминов
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Кобзев
17
Сидоричев
88
Киреев
20
Столяренко
5
Пискунов
91
Кузнецов
11
Концедалов
77
Романенко
28
Султонов
24
Столбовой
45
Вотинов
3-5-2
96
Обухов
77
Павленко
39
Маслов
55
Гузь
10
Саламатов
13
Шляпкин
27
Чудин
26
Богатырев
9
Лешонок
16
Ставпец
7
Чуканов
17
Сидоричев
10
Сысуев
10
Сысуев
17
Сидоричев
11
Концедалов
11
Николаев
11
Николаев
11
Концедалов
28
Султонов
34
Крутов
34
Крутов
28
Султонов
24
Столбовой
17
Бирюков
17
Бирюков
24
Столбовой
26
Богатырев
11
Карпов
11
Карпов
26
Богатырев
10
Саламатов
4
Пустозеров
4
Пустозеров
10
Саламатов
7
Чуканов
17
Глухов
17
Глухов
7
Чуканов
16
Ставпец
10
Юсупов
10
Юсупов
16
Ставпец
Остались в запасе
Ротор
Тюмень
2
Илья Ионов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
21
Виктор Борзых
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
2
Илья Ионов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
21
Виктор Борзых
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ВР
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Ротор - Тюмень
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
26.09.2026
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2 : 1
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Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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