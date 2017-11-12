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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Конго - Уганда
Конго - Уганда: обзор матча 12 ноября 2017
Конго
12.11.2017, воскресенье, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Уганда
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Статистика матча Конго - Уганда
1
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0
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1
2
Матчи команд
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Марокко
1 : 0
14.10.2025
Конго
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Нигер
3 : 1
08.10.2025
Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Конго
0 : 0
08.09.2025
Эритрея
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
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1 : 1
05.09.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
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0 : 6
11.06.2024
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Товарищеские матчи. Сборные
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05.10.2026
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0 : 2
02.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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11.06.2026
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0 : 0
08.06.2026
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