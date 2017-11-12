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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Торпедо - Ротор (мол)
Торпедо - Ротор (мол): обзор матча 12 ноября 2017
Торпедо
12.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ротор (мол)
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Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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Торпедо
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