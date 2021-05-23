Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Акрон - Академия им. Коноплева - Ротор (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева - Ротор (мол): обзор матча 23 мая 2021
Акрон - Академия им. Коноплева
23.05.2021, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, группа 2, 9 тур
3 : 6
Завершен
Ротор (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Акрон - Академия им. Коноплева - Ротор (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Родина (мол)
2 : 2
06.11.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 2
16.10.2026
Динамо Мх (мол)
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Ротор (мол)
0 : 0
27.05.2021
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Информация о матче
Стадион:
Академия им. Коноплева
Новости команд
Все
Акрон - Академия им. Коноплева
Ротор (мол)
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Клуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
1 сентября
1
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
3
«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»
2018.10.05 21:47
6
Участник реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» перешел в «Ротор-Волгоград»
2017.07.20 14:28
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+