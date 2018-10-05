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    Какой вы футболист?

    «Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»

    Футбольный клуб «Строгино», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ, обратился к спортивному комментатору Георгию Черданцеву. Москвичи просят журналиста сделать прогноз против них в ближайшем матче.

    «Уважаемый Георгий Черданцев. Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

    Не могли бы Вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть. Заранее благодарим», – сказано в заявлении клуба.

    Черданцев имеет отрицательную статистику по спортивным прогнозам.

    Источник: Twitter

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    05.10.2018 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 16:43

      Обратились к оракулу.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 23:21

      Это, кстати не первая команда, которая очень сильно юморит в интернете и собирается вылетать из своей лиги, как же первую зовут..., ах да, Енисей..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 5 октября 2018, 23:14

      Наоборот, радуйтесь. Он своей ставкой предсказал вашу победу.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 октября 2018, 23:03

      Блин, на самом деле я такой же как Жора, если надо поставить на кого-то, я поставлю на аутсайдера или неизвестную темную лошадку, да регулярно по молодости проигрывал в институте пиво одногруппникам, зато если моя команда выигрывала, это производило фурор и незабываемые ощущения. Каждому своё..)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 22:10

      Пусть с Ловчевым на пару соревнуются в прогнозах и ставках.

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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой 5 октября 2018, 21:59

      Как только не стебут Черданцева,горе-ставочник)

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