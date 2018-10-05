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  • «Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»

«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»

5 октября 2018, 21:47
6

Футбольный клуб «Строгино», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ, обратился к спортивному комментатору Георгию Черданцеву. Москвичи просят журналиста сделать прогноз против них в ближайшем матче.

«Уважаемый Георгий Черданцев. Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

Не могли бы Вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть. Заранее благодарим», – сказано в заявлении клуба.

Черданцев имеет отрицательную статистику по спортивным прогнозам.

Источник: Twitter
Россия. ПФЛ. Зона Центр Строгино Ротор (мол)
Комментарии (6)
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Кто-то другой
1538765972
Как только не стебут Черданцева,горе-ставочник)
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Рубик Докоян
1538766655
Пусть с Ловчевым на пару соревнуются в прогнозах и ставках.
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AHTUNGBOL
1538769803
Блин, на самом деле я такой же как Жора, если надо поставить на кого-то, я поставлю на аутсайдера или неизвестную темную лошадку, да регулярно по молодости проигрывал в институте пиво одногруппникам, зато если моя команда выигрывала, это производило фурор и незабываемые ощущения. Каждому своё..)))
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Файдаэн
1538770449
Наоборот, радуйтесь. Он своей ставкой предсказал вашу победу.
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AHTUNGBOL
1538770898
Это, кстати не первая команда, которая очень сильно юморит в интернете и собирается вылетать из своей лиги, как же первую зовут..., ах да, Енисей..
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zigbert
1538833414
Обратились к оракулу.
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