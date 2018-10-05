«Строгино» – Черданцеву: «Не могли бы Вы поставить на наше поражение завтра? Нам очень нужны очки»

Футбольный клуб «Строгино», выступающий в зоне «Центр» ПФЛ, обратился к спортивному комментатору Георгию Черданцеву. Москвичи просят журналиста сделать прогноз против них в ближайшем матче.

«Уважаемый Георгий Черданцев. Мы находимся сейчас в неприятном положении и уже не знаем, к кому обратиться. Последняя надежда на Вас.

Не могли бы Вы поставить на победу «Ротора-2» в завтрашнем матче? Нам очень нужны очки, а то стыдно уже болельщикам в глаза смотреть. Заранее благодарим», – сказано в заявлении клуба.

Черданцев имеет отрицательную статистику по спортивным прогнозам.