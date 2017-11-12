Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Химки
Крылья Советов - Химки: обзор матча 12 ноября 2017
Крылья Советов
12.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 0
Завершен
Химки
21'
С. Корниленко
69'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Химки
Замена
К. Гоцук
️️️️
С. Корниленко
90'
+1
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Алиев
90'
+1
86'
Замена
Е. Горячев
️️️️
М. Батов
77'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
69'
Желтая карточка
С. Самодин
67'
66'
Желтая карточка
Н. Лапин
65'
Замена
М. Пичугин
️️️️
Ф. Дворников
46'
Замена
Д. Зорников
️️️️
В. Исупов
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
А. Чочиев
46'
Желтая карточка
Д. Ятченко
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-1-3-1-2
14
Конюхов
33
Ятченко
30
Надсон
31
Зотов
44
Башкиров
4
Кленкин
10
Алиев
22
Мияилович
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
3-2-2-1-2
18
Исупов
20
Малания
44
Лисинков
5
Шумских
9
Лапин
27
Заика
9
Яковлев
17
Батов
77
Мостовой
9
Дворников
11
Кузьмичев
10
Алиев
44
Тихонов
44
Тихонов
10
Алиев
12
Корниленко
24
Гоцук
24
Гоцук
12
Корниленко
11
Чочиев
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
11
Чочиев
18
Исупов
35
Зорников
35
Зорников
18
Исупов
9
Дворников
45
Пичугин
45
Пичугин
9
Дворников
9
Лапин
21
Кокоев
21
Кокоев
9
Лапин
17
Батов
45
Горячев
45
Горячев
17
Батов
Остались в запасе
Крылья Советов
Химки
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
10
Камран Алиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Крылья Советов
Химки
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
66
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+