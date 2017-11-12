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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Северная Ирландия
Швейцария - Северная Ирландия: обзор матча 12 ноября 2017
Швейцария
12.11.2017, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Северная Ирландия
79'
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
Х. Сеферович
72'
7'
Желтая карточка
К. Брант
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
22
Шер
5
Аканджи
2
Лихтштайнер
6
Закария
10
Джака
14
Цубер
15
Джемаили
23
Шакири
9
Сеферович
4-4-2
1
МакГоверн
14
Даллас
5
Эванс
4
Маколи
18
Хьюз
16
Норвуд
8
Дэвис
0
Брант
6
Сэйвилл
19
Уорд
11
Вашингтон
Остались в запасе
Швейцария
Северная Ирландия
6
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Марвин Хитц
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
11
Валон Бехрами
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
0
Пол Пэтон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Швейцария - Северная Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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