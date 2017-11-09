Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Швейцария
Северная Ирландия - Швейцария: обзор матча 09 ноября 2017
Северная Ирландия
09.11.2017, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Швейцария
58'
Р. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Швейцария
Желтая карточка
К. Эванс
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Родригес
5'
Желтая карточка
Ф. Шер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
0
Крис Брант
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГоверн
4
Маколи
5
Эванс
13
Эванс
2
МакЛафлин
14
Даллас
0
Брант
16
Норвуд
8
Дэвис
21
Магеннис
10
Лафферти
4-2-2-1-1
1
Зоммер
5
Аканджи
22
Шер
2
Лихтштайнер
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
15
Джемаили
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
Остались в запасе
Северная Ирландия
Швейцария
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
0
Лео Лакруа
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Северная Ирландия - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Северная Ирландия
Швейцария
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
15 ноября
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
15 ноября
5
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+