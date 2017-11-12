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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Томь
Авангард - Томь: обзор матча 12 ноября 2017
Авангард
12.11.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 3
Завершен
Томь
12'
Х. Аппаев
78'
А. Гурфов
89'
Д. Коробов
24'
А. Макурин
71'
А. Соболев
90+5'
А. Пульич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Томь
90'
+5
ГОЛ! 3:3!
А. Пульич
ГОЛ! 3:2!
Д. Коробов
89'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
А. Федчук
85'
79'
Замена
П. Деобальд
️️️️
П. Кудряшов
78'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
ГОЛ! 2:2!
А. Гурфов
78'
77'
Желтая карточка
А. Пульич
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболев
69'
Замена
А. Герасимов
️️️️
Э. Гирдвайнис
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
68'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Митасов
62'
Желтая карточка
А. Митасов
49'
47'
Желтая карточка
А. Померко
Замена
А. Войнов
️️️️
Д. Никитин
46'
45'
+1
Желтая карточка
А. Мелихов
45'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
38'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Д. Сасин
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Макурин
23'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
9
Артем Митасов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
17
Денис Синяев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
57
Павел Деобальд
АП
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
5
Никитин
9
Митасов
36
Гурфов
17
Синяев
7
Коробов
10
Федчук
14
Аппаев
3-1-3-2-1
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Померко
22
Иванов
98
Гвинейский
21
Макурин
29
Кудряшов
77
Сасин
7
Соболев
5
Никитин
22
Войнов
22
Войнов
5
Никитин
9
Митасов
21
Войнов
21
Войнов
9
Митасов
10
Федчук
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
10
Федчук
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
2
Гирдвайнис
93
Герасимов
93
Герасимов
2
Гирдвайнис
77
Сасин
97
Большунов
97
Большунов
77
Сасин
29
Кудряшов
57
Деобальд
57
Деобальд
29
Кудряшов
Остались в запасе
Авангард
Томь
13
Илья Кубышкин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
13
Никита Чагров
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Авангард - Томь
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Трудовые Резервы
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