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    Расписание матчей 04-12-2017

    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2017/2018), 14 тур
    4 декабря, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    1:2
    Кайсериспор
    Матч завершен
    4 декабря, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    3:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    4 декабря, понедельник
    20:30
    Платаниас
    1:3
    Атромитос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2017/2018), 15 тур
    4 декабря, понедельник
    21:00
    Кротоне
    0:3
    Удинезе
    Матч завершен
    4 декабря, понедельник
    23:00
    Верона
    0:1
    Дженоа
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 18 тур
    4 декабря, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    3:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2017/2018), 20 тур
    4 декабря, понедельник
    22:45
    Бирмингем Сити
    0:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 14 тур
    4 декабря, понедельник
    23:00
    Жирона
    2:3
    Алавес
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 13 тур
    4 декабря, понедельник
    23:00
    Эшторил
    0:0
    Портимоненси
    Матч завершен
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