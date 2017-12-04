ноябрь 2017
декабрь 2017
Турция. Суперлига (2017/2018), 14 тур
4 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
4 декабря, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2017/2018), 13 тур
Италия. Серия А (2017/2018), 15 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 18 тур
4 декабря, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 20 тур
4 декабря, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2017/2018), 14 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 13 тур
4 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен