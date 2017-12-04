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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Алавес
Жирона - Алавес: обзор матча 04 декабря 2017
Жирона
04.12.2017, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Алавес
59'
К. Стуани
62'
Хуанпе
72'
И. Гомес
87'
И. Гомес (П)
90+4'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Алавес
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
И. Гомес
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Гомес
72'
ГОЛ! 2:1!
И. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Хуанпе
Пас отдал
Б. Гарсия
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
М. Муниеса
59'
57'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
10
Александар Катай
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
5
Муниеса
22
Мохика
8
Понс
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
3-3-3
1
Пачеко
4
Алексис
3
Марипан
5
Дуарте
17
Пина
10
Медран
22
Вакасо
9
Кркич
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Жирона
Алавес
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
10
Александар Катай
ЛВ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Жирона - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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