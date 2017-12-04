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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Удинезе
Кротоне - Удинезе: обзор матча 04 декабря 2017
Кротоне
04.12.2017, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 3
Завершен
Удинезе
40'
Я. Янкто
53'
Я. Янкто
66'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Удинезе
66'
ГОЛ! 0:3!
К. Ласанья
Пас отдал
А. Барак
53'
ГОЛ! 0:2!
Я. Янкто
Пас отдал
М. Лопес
40'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-4-2
21
Кордас
56
Шимич
11
Чеккерини
20
Павлович
31
Сампиризи
24
Тонев
51
Барберис
45
Мандрагора
7
Роден
29
Тротта
7
Налини
3-2-2-1-2
1
Биццарри
33
Анджелла
33
Самир
5
Данило
30
Видмер
6
Аднан
42
Фофана
21
Янкто
72
Барак
15
Ласанья
11
Лопес
Остались в запасе
Кротоне
Удинезе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кротоне - Удинезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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