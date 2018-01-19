декабрь 2017
январь 2018
Турция. Суперлига (2017/2018), 18 тур
19 января, пятница
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2017/2018), 19 тур
19 января, пятница
22:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 19 тур
19 января, пятница
22:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 19 тур
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 22 тур
19 января, пятница
22:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 22 тур
Англия. Чемпионшип (2017/2018), 28 тур
19 января, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2017/2018), 23 тур
Испания. Примера (2017/2018), 20 тур