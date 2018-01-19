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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 19 января 2018
Герта
19.01.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
46'
Д. Зелке
71'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
Желтая карточка
В. Дарида
90'
+3
Желтая карточка
М. Вайзер
73'
Желтая карточка
В. Лазаро
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Кагава
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
В. Лазаро
46'
29'
Желтая карточка
К. Пулишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Крафт
19
Лазаро
28
Лустенбергер
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Вайзер
5
Скьельбред
8
Дуда
8
Калу
9
Зелке
4-1-1-3
1
Бюрки
22
Тольян
19
Папастатопулос
26
Пищек
21
Топрак
5
Вайгль
20
Шюррле
11
Пулишич
10
Кагава
27
Гетце
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
7
Мэтью Леки
ПВ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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