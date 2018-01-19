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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 19 января 2018
Хетафе
19.01.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
21'
Х. Молина (П)
74'
Анхель
13'
И. Уильямс
48'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
Желтая карточка
М. Арамбарри
90'
+2
Желтая карточка
Д. Джене
79'
ГОЛ! 2:2!
Анхель
Пас отдал
Ф. Портильо
74'
Желтая карточка
Х. Молина
67'
48'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Ф. Молинеро
47'
44'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
А. Ндиайе
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Молина
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Э. Ляпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хетафе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
22
Суарес
8
Арамбарри
10
Сибасаки
5
Бергара
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
4-3-3
1
Эррерин
15
Леке
4
Саборит
14
Ляпорт
14
Нуньес
8
Итурраспе
14
Сусаета
17
Рико
9
Уильямс
14
Гарсия
9
Мерино
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Хетафе - Атлетик
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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