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    Расписание матчей 23-01-2018

    декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2018
    23 января, вторник
    18:00
    Локомотив
    1:1
    Тяньцзинь Цюаньцзянь
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
    23 января, вторник
    20:30
    Бур-ан-Бресс
    2:0
    Тулуза
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Гранвиль
    3:2
    Конкарно
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Коломьерс
    1:2
    Сошо
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Кане Руссийон
    1:1
    (3:4)п
    Кан
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Нант
    3:4
    Осер
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Стад Брьошен
    0:1
    Ланс
    Матч завершен
    23 января, вторник
    20:30
    Шатору
    1:1
    (3:4)п
    Шамбли
    Матч завершен
    23 января, вторник
    23:00
    Эпиналь
    0:2
    Марсель
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 23 тур
    23 января, вторник
    22:30
    Зюлте-Варегем
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    23 января, вторник
    22:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:3
    Кортрейк
    Матч завершен
    23 января, вторник
    22:30
    Сент-Труйден
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2017/2018), 1/2 финала, ответный матч
    23 января, вторник
    22:45
    Бристоль Сити
    2:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 23 тур
    23 января, вторник
    22:45
    Партик Тисл
    1:2
    Селтик
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2017/2018), 1/4 финала, ответный матч
    23 января, вторник
    23:30
    Севилья
    3:1
    Атлетико
    Матч завершен
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