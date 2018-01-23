декабрь 2017
январь 2018
Товарищеские матчи 2018
23 января, вторник
18:00
Матч завершен
Франция. Кубок (2017/2018), 1/16 финала
23 января, вторник
20:30
Матч завершен
23 января, вторник
20:30
Матч завершен
23 января, вторник
20:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 23 тур
23 января, вторник
22:30
Матч завершен
23 января, вторник
22:30
Матч завершен
23 января, вторник
22:30
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2017/2018), 1/2 финала, ответный матч
23 января, вторник
22:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 23 тур
23 января, вторник
22:45
Матч завершен
Испания. Кубок (2017/2018), 1/4 финала, ответный матч