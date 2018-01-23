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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Манчестер Сити
Бристоль Сити - Манчестер Сити: обзор матча 23 января 2018
Бристоль Сити
23.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
64'
М. Пак
90+4'
Э. Флинт
43'
Л. Сане
49'
С. Агуэро
90+6'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Манчестер Сити
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
К. Де Брюйне
Желтая карточка
М. Пак
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Э. Флинт
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Пак
Пас отдал
Д. Патерсон
64'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Силва
21'
Желтая карточка
Фернандиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
4-3-1-1
15
Стил
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
32
Магнуссон
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
35
Патерсон
4-1-3-2
1
Браво
2
Уокер
30
Отаменди
6
Стоунз
47
Зинченко
5
Фернандиньо
10
Сане
20
Силва
21
Сильва
10
Агуэро
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Бристоль Сити
Манчестер Сити
77
Райан Кент
ЛВ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бристоль Сити - Манчестер Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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2 : 3
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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