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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Бристоль Сити
Манчестер Сити - Бристоль Сити: обзор матча 09 января 2018
Манчестер Сити
09.01.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
55'
К. Де Брюйне
90+2'
С. Агуэро
44'
Б. Рид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Б. Силва
90'
+2
60'
Желтая карточка
Д. Брайан
58'
Желтая карточка
К. Смит
56'
Желтая карточка
Э. Флинт
ГОЛ! 1:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Стерлинг
55'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
47
Зинченко
6
Стоунз
5
Мангала
13
Данило
20
Гюндоган
42
Туре
19
Стерлинг
20
Силва
10
Сане
11
Де Брюйне
3-2-3-1-1
34
Филдинг
32
Магнуссон
44
Флинт
3
Райт
17
Бэйкер
23
Брайан
8
Браунхилл
8
Смит
7
Пак
14
Рид
35
Патерсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бристоль Сити
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Сити - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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