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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Стандард
Зюлте-Варегем - Стандард: обзор матча 23 января 2018
Зюлте-Варегем
23.01.2018, вторник, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
26'
И. Думбия
90+1'
И. Шапоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Стандард
Желтая карточка
С. Копман
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
И. Шапоньич
Пас отдал
О. Кайя
90'
+1
88'
Вторая желтая
Э. Жуниор
88'
Желтая карточка
Д. Чоп
65'
Желтая карточка
Э. Жуниор
Желтая карточка
Д. Де Фаув
41'
32'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
ГОЛ! 1:0!
И. Думбия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
43
Сандер Копман
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-1-4-1
13
Хейлен
3
Хамалайнен
3
Бодри
2
Де Фаув
8
Думбия
43
Копман
4
де Сар
10
Кайя
8
Де Метс
9
Исека
2-3-1-1
1
Жилле
15
Поконьоли
39
Каванда
4
Уче
18
Марин
19
Лайфис
8
Жуниор
40
М'Поку
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Стандард
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
29
Алессандро Кордаро
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Зюлте-Варегем - Стандард
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Стандард
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
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2024.07.12 13:34
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2021.09.21 09:28
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2021.08.19 10:22
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2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
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В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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